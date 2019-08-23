Черышев поможет «Валенсии» в матче с «Сельтой»
20:07
Стала известная заявка «Валенсии» на матч 2-го тура чемпионата Испании против «Сельты», информирует пресс-служба «летучих мышей». В список из 18 футболистов попал российский нападающий Денис Черышев.
Встреча «Сельта» — «Валенсия» пройдет 24 августа.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
вратари — Силлессен, Доменеч;
защитники — Гайя, Васс, Диакаби, Пиччини, Гарай, Паулиста, Коста;
полузащитники — Кондогбья, Ферран, Кан Ин, Гедеш, Парехо;
нападающие — Черышев, Гамейро, Гомес, Родриго Морено.
? CONVOCATORIA del @valenciacf para el pr?ximo encuentro en @LaLiga ?#CeltaValencia ? #NewSeason pic.twitter.com/aZwJv4Vscg— Valencia CF ?? (@valenciacf) August 23, 2019
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