Черышев поможет «Валенсии» в матче с «Сельтой»

Стала известная заявка «Валенсии» на матч 2-го тура чемпионата Испании против «Сельты», информирует пресс-служба «летучих мышей». В список из 18 футболистов попал российский нападающий Денис Черышев.

Встреча «Сельта» — «Валенсия» пройдет 24 августа.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари — Силлессен, Доменеч;

защитники — Гайя, Васс, Диакаби, Пиччини, Гарай, Паулиста, Коста;

полузащитники — Кондогбья, Ферран, Кан Ин, Гедеш, Парехо;

нападающие — Черышев, Гамейро, Гомес, Родриго Морено.

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