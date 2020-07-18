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Черышев получил травму и пропустит матч против «Севильи»

18 июля 2020, 23:24
Денис Черышев. Фото Reuters
Денис Черышев. Фото Reuters
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Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что российский нападающий Денис Черышев получил травму приводящей мышцы правого бедра и не сможет принять участие в матче 38-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

Встреча «Севилья» — «Валенсия» пройдет 19 июля, начало — в 22.00 (мск).

В сезоне-2019/20 29-летний Черышев провел 31 матч за «летучих мышей», забил три гола и сделал две результативные передачи.

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