Черышев получил травму и пропустит матч против «Севильи»

Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что российский нападающий Денис Черышев получил травму приводящей мышцы правого бедра и не сможет принять участие в матче 38-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

Встреча «Севилья» — «Валенсия» пройдет 19 июля, начало — в 22.00 (мск).

В сезоне-2019/20 29-летний Черышев провел 31 матч за «летучих мышей», забил три гола и сделал две результативные передачи.