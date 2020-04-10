Черышев похудел, находясь на карантине
Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев заверил, что во время карантина поддерживает себя в хорошей форме.
— Даже похудел. Я очень слежу за этим. Если сезон возобновят, то реально будут одна-две недели на подготовку. Поэтому очень важно быть в хороших кондициях уже сейчас. Если прийти на тренировку прямиком с дивана, то очень быстро тебя вернут на тот же диван, — рассказал Чершыев в интервью пресс-службе сборной России.
— Старые болячки не ощущаются?
— Слава богу ничего не беспокоит, чувствую себя прекрасно. На тренировках стараюсь уделять больше времени проблемным местам. У каждого футболиста они есть. Надеюсь скоро вернуться на поле еще сильнее.
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https://vk.com/@teamrussia-u-zabolevshih-igrokov-valensii-ne-bylo-simptomov-bolshoe-int