Черышев поделился эмоциями от первого выхода на поле после травмы

Российский нападающий "Валенсии" Денис Черышев рассказал об ощущениях от первого за три месяца выхода на поле после травмы.

- Я очень счастлив, - цитирует Черышева официальный сайт клуба. - С нетерпением ждал, когда смогу сыграть снова. Мои одноклубники, тренер и тренерский штаб очень помогли с возвращением на поле. Чувствовал себя довольно хорошо, но мне еще предстоит набрать форму.

Я очень, очень хотел остаться в "Валенсии". И все мои одноклубники дали мне понять, что они тоже этого хотят, как и болельщики, как и сам клуб. Я очень счастлив и сейчас буду работать больше прежнего, чтобы провести классный сезон.

В воскресенье 28 июля "Валения" в товарищеском матче обыграла "Спортинг" со счетом 2:1. Черышев вышел на поле во втором тайме. Нападающий появился на поле впервые с 21 апреля, дня, когда он получил травму колена в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1).

В прошлом сезоне Черышев выступал за "Валенсию" на правах аренды. Он провел за команду 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.