02:22 | Футбол — Испания

Черышев поцеловал Кубок Испании. Фото

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Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев опубликовал в своем Твиттере фото, где он целует Кубок Испании. В финале его команда обыграла "Барселону" (2:1). Финальный матч россиянин пропустил из-за травмы.

- Победители Кубка! Вперед, "Валенсия"!, - написал Черышев.

 

28-летний россиянин в завершившемся сезоне провел 41 матч за "Валенсию", забил четыре мяч и сделал пять результативных передач.

Все об испанском футболе – здесь.

Барселона - Валенсия

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/Cheryshev

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