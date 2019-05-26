Черышев поцеловал Кубок Испании. Фото

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев опубликовал в своем Твиттере фото, где он целует Кубок Испании. В финале его команда обыграла "Барселону" (2:1). Финальный матч россиянин пропустил из-за травмы.

- Победители Кубка! Вперед, "Валенсия"!, - написал Черышев.

Campeones de Copa! Amunt Valencia! Afición os merecéis esto más que nadie! VAMOOOOOOS!🏆 pic.twitter.com/x4RotuNwKJ — Denis Cheryshev (@Cheryshev) 25 мая 2019 г.

28-летний россиянин в завершившемся сезоне провел 41 матч за "Валенсию", забил четыре мяч и сделал пять результативных передач.

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