Черышев поблагодарил "Вильярреал"

Полузащитник сборной России Денис Черышев, который стал игроком "Валенсии", выразил слова благодарности своему бывшему клубу "Вильярреалу".

Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до 2022 года. В соглашении прописана сумма отступных, которая составляет 80 миллионов евро.

– Очень доволен доверием, оказанным мне этим большим клубом, давайте все вместе добьемся большего успеха! Вперед, "Валенсия"! Прежде всего я хотел поблагодарить "Вильярреал" за эти годы. Вы всегда будете в моем сердце. Желаю вам удачи в будущем, – написал Черышев в своем аккаунте в Twitter.

В прошедшем сезоне Черышев выступал за "Валенсию" на правах аренды. Провел за команду 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 6 миллионов евро. Нападающий получил травму колена 21 апреля в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1), но уже близок к возвращению в строй.

Muy contento por la confianza depositada en mi por este gran club @valenciacf Vamos todos juntos a por más éxitos! Amunt Valencia! pic.twitter.com/3uceJZM6ED – Denis Cheryshev (@Cheryshev) 12 июля 2019 г.

Черышев стал игроком "Валенсии". Отступные - 80 миллионов