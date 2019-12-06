Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Леванте»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку команды на матч 16-го тура чемпионата Испании против «Леванте».

5 ноября 28-летний хавбек получил мышечное повреждение в игре с «Лиллем» (4:1) в матче отборочного турнира Лиги чемпионов.

3 декабря он возобновил тренировки в общей группе игроков

В текущем сезоне Черышев провел 12 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал одну голевую передачу. На его счету три игры за сборную России, два забитых мяча и две результативные передачи.