Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Леванте»
15:32
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку команды на матч 16-го тура чемпионата Испании против «Леванте».
5 ноября 28-летний хавбек получил мышечное повреждение в игре с «Лиллем» (4:1) в матче отборочного турнира Лиги чемпионов.
3 декабря он возобновил тренировки в общей группе игроков
В текущем сезоне Черышев провел 12 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал одну голевую передачу. На его счету три игры за сборную России, два забитых мяча и две результативные передачи.
? CONVOCATORIA del Valencia CF ?@LaLiga ?— Valencia CF ?? (@valenciacf) December 6, 2019
#LevanteValencia ?? pic.twitter.com/SC8HOPaU4Z
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