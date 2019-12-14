Черышев не попал в заявку «Валенсии» на игру с «Реалом»

Нападающий «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку команды на воскресный матч 15-го тура чемпионата Испании против «Реала», информирует клубная пресс-служба.

В начале декабря 28-летний россиянин восстановился после травмы и вернулся в общую группу, но на поле еще не выходил. Форвард не был в заявке на игры с «Леванте» (4:2) в лиге 1 и «Аяксом» (1:0) в Лиге чемпионов.

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