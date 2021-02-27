Черышев не попал в состав на матч против «Хетафе»
Полузащитник Денис Черышев пропустит матч 25-го тура чемпионата Испании против «Хетафе». Он не попал в состав на матч.
24 февраля испанские СМИ сообщили, что у 30-летнего россиянина мышечная травма, из-за которой он не сможет выйти на поле. Вероятно, футболист не сыграет и в следующей игре команды против «Вильярреала», которая намечена на 7 марта.
В последний раз футболист выходил на поле в конце января в игре против «Атлетико» (1:3).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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