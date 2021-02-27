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Черышев не попал в состав на матч против «Хетафе»

21:54
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Полузащитник Денис Черышев пропустит матч 25-го тура чемпионата Испании против «Хетафе». Он не попал в состав на матч.

24 февраля испанские СМИ сообщили, что у 30-летнего россиянина мышечная травма, из-за которой он не сможет выйти на поле. Вероятно, футболист не сыграет и в следующей игре команды против «Вильярреала», которая намечена на 7 марта.

В последний раз футболист выходил на поле в конце января в игре против «Атлетико» (1:3).

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