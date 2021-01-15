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Черышев назвал цель «Валенсии» на этот сезон

04:28
Денис Черышев. Фото Instagram
Денис Черышев. Фото Instagram
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Российский полузащитнк «Валенсии» Денис Черышев отметил, что команда дуемает только о следующем матче. «Летучие мыши» занимают 14-е место в ла лиге.

— Как вы считаете, цель «Валенсии» — не вылететь?

— Наша цель — выиграть следующий матч, — цитирует Marca Черышева. — Прямо сейчас мы думаем о нем. Победа в Алькорконе, а затем — в Осасуне. И тогда, когда будет итоговая таблица, посмотрим, чего добились. Это должно быть ключом к тому, чтобы в будущем «Валенсия» поднялась в таблице.

— Значит, не исключаете, что попадаете в еврокубки?

— Мы ни от чего не отказываемся, я уже говорил это раньше. Наша цель — следующая игра, и результаты поставят нас на законное место.

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