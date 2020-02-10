Черышев может сыграть с «Атлетико»
10 февраля 2020, 23:33
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев набирает форму после травмы. Он имеет шанс принять участие в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Атлетико», который состоится 14 февраля, сообщает официальный сайт «летучих мышей».
? @Cheryshev culmina su etapa de readaptaci?n y podr?a estar para la cita del viernes ??— Valencia CF ?? (@valenciacf) February 10, 2020
? https://t.co/X6Lw8itgJb#ValenciaAtleti ?? pic.twitter.com/YWQ9wMOgcj
По мнению клубных физиотерапевтов, восстановление россиянина идет хорошими темпами. У Черышева были проблемы с задней поверхностью левого бедра.
В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и забил два гола.
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