Черышев и Смолов не сыграют друг против друга. Полузащитник «Валенсии» пропустит матч с «Сельтой»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит матч 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Он не попал в заявку команды на эту игру, сообщает Twitter «летучих мышей».

В конце января россиянин получил травму бедра и пока не успел восстановиться. В текущем сезоне Черышев провел 16 матчей и забил два гола.

Ранее «Сельта» объявила о трансфере другого игрока сборной России — нападающего Федора Смолова. Он будет выступать в клубе из Виго на правах аренды.