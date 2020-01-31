Черышев и Смолов не сыграют друг против друга. Полузащитник «Валенсии» пропустит матч с «Сельтой»
15:44
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустит матч 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Он не попал в заявку команды на эту игру, сообщает Twitter «летучих мышей».
? CONVOCATORIA del @valenciacf ?@LaLiga ??#ValenciaCelta ?? pic.twitter.com/wSnb7j0ynd— Valencia CF ?? (@valenciacf) January 31, 2020
В конце января россиянин получил травму бедра и пока не успел восстановиться. В текущем сезоне Черышев провел 16 матчей и забил два гола.
Ранее «Сельта» объявила о трансфере другого игрока сборной России — нападающего Федора Смолова. Он будет выступать в клубе из Виго на правах аренды.
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