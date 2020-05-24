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Чемпионат Испании возобновится 11 июня севильским дерби

24 мая 2020, 23:41
Матч &quot;Бетис&quot; - &quot;Севилья&quot;. Фото Spanish Soccer
Матч &quot;Бетис&quot; - &quot;Севилья&quot;. Фото Spanish Soccer
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Президент Федерации футбола Испании Хавьер Тебас назвал дату возобновления чемпионата страны. Сезон, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 11 июня.

Первой игрой после возобновления станет севильское дерби — «Бетис» — «Севилья».

По данным Worldometers, Испания занимает четвертое место по общему числу заболевших коронавирусом: 282 852. Всего умерло 28 752 человека (также четвертый показатель). Однако эпидемия в стране пошла на спад — за последние сутки выявлено 482 новых случая заражения.

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