Чемпионат Испании возобновится 11 июня, новый сезон стартует 12 сентября

Президент ла лиги Хавьер Тебас рассказал о том, что следующий сезон примеры планируют начать 12 сентября. Также он в очередной раз подтвердил информацию о том, что возобновление испанского чемпионата должно состоятся 11 июня.

— Даст Бог, мы начнем 11 июня, — цитирует Тебаса Marca. — Будем надеяться, что Мадрид и Барселона перейдут ко второму этапу выхода из карантина. Следующий сезон начнется 12 сентября.

Отмечается, что завершить нынешний розыгрыш примеры и сегунды ла Лига планирует 12 июля.