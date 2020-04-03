Чемпионат Испании потеряет почти миллиард евро, если сезон не будет доигран

Ла лига может потерять почти миллиард евро из-за пандемии коронавируса. Издание Marca проанализировало возможные сценарии развития событий и судьбу чемпионата Испании в зависимости от принятых решений по его продолжению.

Если сезон в Испании не будет доигран вовсе, то суммарные потери составят 957 миллионов евро. Это самый болезненный сценарий. Если все же матчи будут доиграны, но без зрителей, то сумма потерь составит 303 миллиона, е если ла лига будет доиграна со зрителями, то с учетом переносов и уже принятых мер потери составят 156 миллионов евро. При этом почти половину всех потерь во всех сценариях понесут футболисты, которым в разной степени разные клубы урезают зарплаты.