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Сегодня, 16:00

Чемпионат Испании по футболу: где смотреть трансляции матчей ла лиги в сезоне 2024 / 2025

«Матч ТВ» покажет чемпионат Испании по футболу сезона-2024/2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль.
Фото AFP

94-й розыгрыш чемпионата Испании по футболу сезона-2024/2025 пройдет с 15 августа 2024 года по 25 мая 2025 года. В ла лиге примет участие 20 команд. По итогам прошлого сезона из примеры вылетели «Гранада», «Альмерия» и «Кадис». Из сегунды в первый дивизион вышли «Леганес», «Реал Вальядолид» и «Эспаньол».

С сезона-2024/2025 в России следить за ла лигой можно на телеканале «Матч ТВ». Холдинг приобрел права на показ чемпионата Испании, соглашение заключено на следующие семь сезонов.

В контракт включены медиаправа на второй испанский дивизион — сегунду. Также телеканалы холдинга продолжат показывать игры Кубка и Суперкубка Испании.

С 2021 по 2024 год примеру показывала стриминговая платформа Okko.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 - : -
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
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