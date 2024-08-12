Чемпионат Испании по футболу: где смотреть трансляции матчей ла лиги в сезоне 2024 / 2025
«Матч ТВ» покажет чемпионат Испании по футболу сезона-2024/2025
94-й розыгрыш чемпионата Испании по футболу сезона-2024/2025 пройдет с 15 августа 2024 года по 25 мая 2025 года. В ла лиге примет участие 20 команд. По итогам прошлого сезона из примеры вылетели «Гранада», «Альмерия» и «Кадис». Из сегунды в первый дивизион вышли «Леганес», «Реал Вальядолид» и «Эспаньол».
С сезона-2024/2025 в России следить за ла лигой можно на телеканале «Матч ТВ». Холдинг приобрел права на показ чемпионата Испании, соглашение заключено на следующие семь сезонов.
В контракт включены медиаправа на второй испанский дивизион — сегунду. Также телеканалы холдинга продолжат показывать игры Кубка и Суперкубка Испании.
С 2021 по 2024 год примеру показывала стриминговая платформа Okko.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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36 тур
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38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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