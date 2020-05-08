Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Чемпионат Испании планируют возобновить 20 июня

00:24
Хавьер Агирре. Фото Twitter
Хавьер Агирре. Фото Twitter
Теги:

Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре в эфире El Chiringuito TV рассказал, что руководство ла лиги планирует возобновить сезон. По его словам, представители лиги сообщили, что собираются провести остаток сезона (11 туров) с 20 июня по 26 июля.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 903 511 человек. Умерших — 269 993, выздоровевших — 1 333 935.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 7 мая зарегистрировано 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир