Президент испанской лиги Хавьер Тебас провел видеоконференцию с журналистами, рассказав о ситуации на данный момент и перспективах возобновления чемпионата. По его словам, если турнир не доиграть, потери испанских клубов составят 1 миллиард евро, включая невыплаченные премиальные за участие в еврокубках. Если оставшиеся матчи пройдут без зрителей, убытки составят 300 миллионов, со зрителями — 150 миллионов.

Тебас уверен, что чемпионат Испании удастся доиграть. Вопрос состоит только в одном — со зрителями или без.

— Сегодня обсуждаются три варианта — начать матчи 28 мая, 6 июня или подождать до 28 июня, — рассказал президент лиги. — Но нужно проанализировать, как будет развиваться ситуация в апреле. УЕФА изучает два сценария. Первый — когда лиги и еврокубки играются параллельно. Чемпионаты — по выходным, еврокубки — в середине недели. Второй вариант — два блока. Сначала доигрываются внутренние соревнования, затем — еврокубковые. (Александр Бобров)