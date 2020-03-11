Чемпионат Испании может быть остановлен из-за коронавируса

Руководство Королевской испанской федерации футбола, ла лиги и профсоюза футболистов проводят экстренную встречу, на которой решается вопрос о приостановлении или продолжении чемпионата, сообщает Marca. Причина — эпидемия коронавируса.

Накануне было принято решение о проведении следующих двух туров в Примере и Сегунде без зрителей. Испания является одним из центров коронавиурса в Европе. В стране выявлено более 2000 случаев заражения, вирус унес 47 жизней.

Ранее был приостановлен чемпионат Италии.