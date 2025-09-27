Чемпионат Испании: где смотреть трансляции в прямом эфире

Чемпионат Испании по футболу сезона-2025/26 проходит с 15 августа по 24 мая.

Трансляции матчей ла лиги показывают каналы медиахолдинга «Матч» — канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru) и каналы «Матч Футбол». Прямой эфир «Матч ТВ» также доступен на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Следить за расписанием и турнирной таблицей ла лиги, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе чемпионата Испании и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионом Испании в сезоне-2024/25 стала «Барселона». Сине-гранатовые набрали 88 очков и опередили занявший второе место «Реал» на четыре балла. Третьим с 76 очками стал «Атлетико», четвертым и пятым с 70 очками — «Атлетик» и «Вильярреал» соответственно.