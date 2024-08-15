Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:30

Чемпионат Испании — 1-й тур: расписание и результаты матчей

94-й розыгрыш чемпионата Испании стартует 15 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

94-й розыгрыш чемпионата Испании в истории пройдет с 15 августа 2024 по 25 мая 2025 года. В турнире примет участие 20 команд. По итогам сезона 2023/24 из высшего дивизиона выбыли: «Гранада», «Альмерия» и «Кадис». По итогам сезона Сегунды 2023/24 в Примеру повысились: «Леганес», «Реал Вальядолид» и «Эспаньол». Действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал».

С сезона-2024/25 в России следить за ла лигой можно на «Матч ТВ» и других каналах холдинга, который приобрел права на показ чемпионата Испании, соглашение заключено на следующие семь сезонов.

Чемпионат Испании — 1-й тур: расписание и результаты матчей

четверг, 15 августа

20:00. «Атлетик» — «Хетафе»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
15 авг, 20:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Хетафе

22:30. «Бетис» — «Жирона»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
15 авг, 22:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Жирона

пятница, 16 августа

20:00. «Сельта» — «Алавес»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
16 авг, 20:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Алавес

22:30. «Лас-Пальмас» — «Севилья»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
16 авг, 22:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
Севилья

суббота, 17 августа

20:00. «Осасуна» — «Леганес»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
17 авг, 20:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Леганес

22:30. «Валенсия» — «Барселона»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
17 авг, 22:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона

воскресенье, 18 августа

20:00. «Р. Сосьедад» — «Р. Вальекано»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 20:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Райо Вальекано

22:30. «Мальорка» — «Реал»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Реал

понедельник, 19 августа

20:00. «Вальядолид» — «Эспаньол»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
19 авг, 20:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Эспаньол

22:30. «Вильярреал» — «Атлетико»

Испания. Ла Лига. 1-й тур
19 авг, 22:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Атлетико

Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Реал
0
Читайте также
Свентек подозревают в употреблении ЭПО
Кучеров и еще три россиянина вошли в топ-20 крайних форвардов НХЛ
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жизнь отца Ямаля вне опасности после ножевого ранения

Полиция арестовала троих подозреваемых в нападении на отца Ямаля
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 - : -
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости