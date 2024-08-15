Чемпионат Испании — 1-й тур: расписание и результаты матчей
94-й розыгрыш чемпионата Испании в истории пройдет с 15 августа 2024 по 25 мая 2025 года. В турнире примет участие 20 команд. По итогам сезона 2023/24 из высшего дивизиона выбыли: «Гранада», «Альмерия» и «Кадис». По итогам сезона Сегунды 2023/24 в Примеру повысились: «Леганес», «Реал Вальядолид» и «Эспаньол». Действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал».
С сезона-2024/25 в России следить за ла лигой можно на «Матч ТВ» и других каналах холдинга, который приобрел права на показ чемпионата Испании, соглашение заключено на следующие семь сезонов.
Чемпионат Испании — 1-й тур: расписание и результаты матчей
четверг, 15 августа
20:00. «Атлетик» — «Хетафе»
22:30. «Бетис» — «Жирона»
пятница, 16 августа
20:00. «Сельта» — «Алавес»
22:30. «Лас-Пальмас» — «Севилья»
суббота, 17 августа
20:00. «Осасуна» — «Леганес»
22:30. «Валенсия» — «Барселона»
воскресенье, 18 августа
20:00. «Р. Сосьедад» — «Р. Вальекано»
22:30. «Мальорка» — «Реал»
понедельник, 19 августа
20:00. «Вальядолид» — «Эспаньол»
22:30. «Вильярреал» — «Атлетико»
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -