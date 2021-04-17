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«Челси» включился с борьбу за Варана

09:30
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в «Челси», пишет в Twitter журналист Кристиан Фальк. Главному тренеру «синих» Томасу Тухелю интересен вариант с приглашением Варана в лондонский клуб

Также в услугах игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Варан провел за «сливочных» 27 матчей, забив два мяча. Его контракт с «королевским клубом» истекает летом 2022 года.

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