Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Челси» — лидер в борьбе за Коутинью

05:00
Теги:

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутинью, арендованный у «Баварии», может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Express. Лондонцы — лидеры в борьбе за игрока.

Также на 27-летнего бразильца претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 56 миллионов евро.

В текущем сезоне Коутинью провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 8 голевых передач.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир