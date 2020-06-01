Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутинью, арендованный у «Баварии», может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Express. Лондонцы — лидеры в борьбе за игрока.

Также на 27-летнего бразильца претендуют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 56 миллионов евро.

В текущем сезоне Коутинью провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 8 голевых передач.