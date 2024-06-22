«Челси» и «Бавария» претендуют на 18-летнего Гию из «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Марк Гию может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 18-летнего испанца претендуют «Челси» и «Бавария». В контракте игрока есть пункт о выкупе за 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гию провел 7 матчей за «Барселону», в которых забил один гол. Также на его счету 8 голов и 4 результативные передачи в 19 играх за молодежную команду.