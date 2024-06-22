«Челси» и «Бавария» претендуют на 18-летнего Гию из «Барселоны»
Форвард «Барселоны» Марк Гию может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, на 18-летнего испанца претендуют «Челси» и «Бавария». В контракте игрока есть пункт о выкупе за 6 миллионов евро.
В минувшем сезоне Гию провел 7 матчей за «Барселону», в которых забил один гол. Также на его счету 8 голов и 4 результативные передачи в 19 играх за молодежную команду.
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13
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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|0-0
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18
|Леганес
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|18.08
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Атлетик – Хетафе
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Бетис – Жирона
|- : -
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
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Вильярреал – Атлетико
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|18.08
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
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Сельта – Алавес
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|18.08
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Осасуна – Леганес
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