«Челси» готов выкупить Феликса за 100 миллионов евро

«Челси» может выкупить у «Атлетико» права на Жоау Феликса, сообщает Relevo.

По данным источника, «синие» намерены приобрести игрока в летнее трансферное окно. «Атлетико» готов продать португальца за 100 миллионов евро.

23-летний Феликс перешел в «Челси» на правах аренды зимой 2023 года. За лондонцев он забил пока 1 гол. За «Атлетико» Феликс выступает с 2019 года.