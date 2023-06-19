«Челси» близок к приобретению нападающего «Вильярреала» Джексона

Нападающий «Вильярреала» Николас Джексон близок к переходу в «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, готов выкупить игрока за 35 миллионов евро и уведомил об этом «Вильярреал».

Действующее соглашение вингера с испанским клубом рассчитано до лета 2026 года.

В сезоне-2022/23 Джексон провел 38 матчей за «Вильярреал», забил 13 мячей и сделал 5 голевых передач.