«Человек в железной маске». Рамос выложил фото в маске с тренировки «Реала»
11:50
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос опубликовал у себя в Instagram фотографию с тренировки команды.
На фото Рамос занимается в защитной маске, соблюдая условия безопасности и противодействия распространения коронавирусной инфекции.
«Реал» возобновил тренировки на клубной базе 11 мая. Футболисты работают индивидуально на нескольких тренировочных полях.
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