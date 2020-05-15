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«Человек в железной маске». Рамос выложил фото в маске с тренировки «Реала»

11:50

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос опубликовал у себя в Instagram фотографию с тренировки команды.

На фото Рамос занимается в защитной маске, соблюдая условия безопасности и противодействия распространения коронавирусной инфекции.

«Реал» возобновил тренировки на клубной базе 11 мая. Футболисты работают индивидуально на нескольких тренировочных полях.

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