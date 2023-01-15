Чеферин раскритиковал «Реал» за участие в проекте Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об участии «Реала» и его президента Флорентино Переса в проекте Суперлиги.

«В футбольном море плавает много акул. С того момента, как я впервые услышал о Суперлиге, я знал, кто будет ее возглавлять. Ведь он уже давно публично жаловался на то, что его клубу приходится играть с клубами поменьше. Они считают себя элитным клубом, который не должен заботиться ни о ком другом. Потому что они настолько важны, что все должны склониться перед ними. Речь о мадридском «Реале» и его президенте Флорентино Пересе», — приводит слова Чеферина Marca.

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.