Чеферин раскритиковал президента «Реала» Переса

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу идеи создания европейской Суперлиги, которую поддержал глава «Реала» Флорентино Перес.

— Это уже 30 лет является мечтой Флорентино Переса. Два кандидата на пост президента «Барселоны» уже отказались от этой идеи, — цитирует Чеферина As. — «Бавария», «Ювентус» и английские клубы также не поддержали эту идею. Перес не думает о будущем.

До 2024 года формат останется прежним. Права на показ турнира уже проданы. Мы не будет проводить матчи в выходные, чтобы сохранить ценность национальных лиг.

«Реал» после 15 туров ла лиги занимает 2-е место в турнирной таблице.