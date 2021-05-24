Часть руководства «Реала» хочет убрать Зидана из команды
10:42
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пока не определился со своим будущим, сообщает Marca.
Француз взял неделю на раздумья о том, стоит ли ему продолжать работу в клубе, который остался без трофеев впервые с сезона-2009/10, сообщает Marca.
При этом часть руководства «Реала», по данным источника, считает, что Зидана нужно уволить.
Срок контракта 48-летнего специалиста с мадридцами истекает через год.
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