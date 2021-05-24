Часть руководства «Реала» хочет убрать Зидана из команды

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пока не определился со своим будущим, сообщает Marca.

Француз взял неделю на раздумья о том, стоит ли ему продолжать работу в клубе, который остался без трофеев впервые с сезона-2009/10, сообщает Marca.

При этом часть руководства «Реала», по данным источника, считает, что Зидана нужно уволить.

Срок контракта 48-летнего специалиста с мадридцами истекает через год.