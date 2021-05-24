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Часть руководства «Реала» хочет убрать Зидана из команды

10:42
Зинедин Зидан. Фото AFP
Зинедин Зидан. Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пока не определился со своим будущим, сообщает Marca.

Француз взял неделю на раздумья о том, стоит ли ему продолжать работу в клубе, который остался без трофеев впервые с сезона-2009/10, сообщает Marca.

При этом часть руководства «Реала», по данным источника, считает, что Зидана нужно уволить.

Срок контракта 48-летнего специалиста с мадридцами истекает через год.

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