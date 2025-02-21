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21 февраля 2025, 19:29

CAS отклонил апелляцию Рубиалеса на отстранение от футбольной деятельности

Руслан Минаев

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса на отстранение от футбольной деятельности на три года, сообщает пресс-служба организации.

Инцидент с участием Рубиалеса и футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо произошел 20 августа 2023 года после финала женского чемпионата мира, в котором Испания обыграла Англию (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал футболистку в губы. После этого дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил функционера от должности, а Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело.

В сентябре 2023 года Рубиалес был отправлен в отставку с поста президента RFEF. Прокуратура требовала для функционера 2,5 года тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии и принуждении.

Экс-глава испанской федерации футбола Луис Рубиалес.Суд вынес решение по «делу Рубиалеса». За поцелуй футболистки функционера хотели посадить на 2,5 года

В четверг, 20 февраля 2025 года стало известно, что суд обязал Рубиалеса выплатить штраф по делу с Эрмосо, также суд запретил ему приближаться к футболистке ближе чем на 200 метров и устанавливать с ней контакт в течение года.

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Футбол
Луис Рубиалес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2
 Реал 38 27 5 6 77-35 86
3
 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4
 Атлетико 38 21 6 11 62-44 69
5
 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6
 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7
 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8
 Р. Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9
 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10
 Р. Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11
 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12
 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13
 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14
 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15
 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16
 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17
 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18
 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19
 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20
 Овьедо 38 6 11 21 26-60 29
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38 тур
23.05 22:00 Алавес – Р. Вальекано 1 : 2
23.05 22:00 Бетис – Леванте 2 : 1
23.05 22:00 Сельта – Севилья 1 : 0
23.05 22:00 Эспаньол – Р. Сосьедад 1 : 1
23.05 22:00 Хетафе – Осасуна 1 : 0
23.05 22:00 Жирона – Эльче 1 : 1
23.05 22:00 Мальорка – Овьедо 3 : 0
23.05 22:00 Реал – Атлетик 4 : 2
23.05 22:00 Валенсия – Барселона 3 : 1
24.05 22:00 Вильярреал – Атлетико 5 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 25
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 23
Анте Будимир
Анте Будимир

Осасуна

 17
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 10
Педри
Педри

Барселона

 9
И К Ж
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 34 2 10
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 29 2 9
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 33 2 6
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