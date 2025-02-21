CAS отклонил апелляцию Рубиалеса на отстранение от футбольной деятельности

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса на отстранение от футбольной деятельности на три года, сообщает пресс-служба организации.

Инцидент с участием Рубиалеса и футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо произошел 20 августа 2023 года после финала женского чемпионата мира, в котором Испания обыграла Англию (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал футболистку в губы. После этого дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил функционера от должности, а Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая возбудила уголовное дело.

В сентябре 2023 года Рубиалес был отправлен в отставку с поста президента RFEF. Прокуратура требовала для функционера 2,5 года тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии и принуждении.

В четверг, 20 февраля 2025 года стало известно, что суд обязал Рубиалеса выплатить штраф по делу с Эрмосо, также суд запретил ему приближаться к футболистке ближе чем на 200 метров и устанавливать с ней контакт в течение года.