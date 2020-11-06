CAS отклонил апелляцию Эль-Хаддади по смене спортивного гражданства

Спортивный арбитражный суд отклонил повторную апелляцию нападающего «Севильи» Мунира Эль-Хаддади на запрет играть за сборную Марокко, сообщает BBC.

В 2018 году ФИФА отказала Эль-Хаддади в выступлении за сборную Марокко, поскольку в сентябре 2014 года он сыграл за сборную Испании в матче отборочного турнира чемпионата Европы против команды Македонии. Согласно действовавшему на тот момент регламенту ФИФА, футболист, сыгравший хотя бы в одном официальном матче за сборную, не мог в будущем выступать за другую национальную команду.

Эль-Хаддади совместно с Марокканской федерацией футбола подал апелляцию в CAS на решение ФИФА, которая в мае того же года была отклонена CAS.

В сентябре 2020 года ФИФА смягчила правила смены спортивного гражданства, после чего Эль-Хаддади подал в ФИФА новый запрос о разрешении выступать за марокканскую сборную, который также был отклонен.