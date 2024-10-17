CAS оставил в силе штраф «Барселоне» в размере 500 тысяч евро

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА, который оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро за финансовые нарушения в сезоне-2022/23, сообщает пресс-служба суда.

Суд пришел к выводу, что каталонский клуб нарушил два пункта правил финансового фэйр-плей, поэтому штраф является обоснованным.

«Барселона» подверглась денежным санкциям за неверное отражение отчетности. Палата финансового контроля УЕФА заявила, что клуб в отчете за 2022 год неправильно задекларировал прибыль от реализации нематериальных активов, которая согласно правилам не является соответствующим доходом. Сине-гранатовые подали апелляцию об отмене штрафа, однако она было отклонена.