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CAS оставил в силе штраф «Барселоне» в размере 500 тысяч евро

Алина Савинова
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Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА, который оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро за финансовые нарушения в сезоне-2022/23, сообщает пресс-служба суда.

Суд пришел к выводу, что каталонский клуб нарушил два пункта правил финансового фэйр-плей, поэтому штраф является обоснованным.

«Барселона» подверглась денежным санкциям за неверное отражение отчетности. Палата финансового контроля УЕФА заявила, что клуб в отчете за 2022 год неправильно задекларировал прибыль от реализации нематериальных активов, которая согласно правилам не является соответствующим доходом. Сине-гранатовые подали апелляцию об отмене штрафа, однако она было отклонена.

Футбол
ФК Барселона
УЕФА
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 8 0 1 28-9 24
2
 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
4
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
5
 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 9 4 2 3 13-10 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
9
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
10
 Жирона 9 3 3 3 11-12 12
11
 Севилья 9 3 3 3 9-10 12
12
 Бетис 9 3 3 3 8-8 12
13
 Эспаньол 9 3 1 5 9-13 10
14
 Алавес 9 3 1 5 11-15 10
15
 Р. Сосьедад 9 2 3 4 7-8 9
16
 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
17
 Леганес 9 1 5 3 5-9 8
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 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
19
 Вальядолид 9 1 2 6 5-19 5
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