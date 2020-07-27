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«Царь «Сельты». Ла лига вспомнила голы Мостового

13:17
2001 год. Вагнер, Валерий Карпин и Александр Мостовой в составе «Сельты». Фото Reuters
2001 год. Вагнер, Валерий Карпин и Александр Мостовой в составе «Сельты». Фото Reuters
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Официальный Twitter испанской ла лиги опубликовал голы российского полузащитника Александра Мостового в составе «Сельты». Российский хавбек выступал в составе клуба из Виго с 1996 по 2004 год, провел в общей сложности 288 матчей, забил 72 мяча, был капитаном команды и получил прозвище «Царь».

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