«Царь «Сельты». Ла лига вспомнила голы Мостового

Официальный Twitter испанской ла лиги опубликовал голы российского полузащитника Александра Мостового в составе «Сельты». Российский хавбек выступал в составе клуба из Виго с 1996 по 2004 год, провел в общей сложности 288 матчей, забил 72 мяча, был капитаном команды и получил прозвище «Царь».