«Царь «Сельты». Ла лига вспомнила голы Мостового
13:17
Официальный Twitter испанской ла лиги опубликовал голы российского полузащитника Александра Мостового в составе «Сельты». Российский хавбек выступал в составе клуба из Виго с 1996 по 2004 год, провел в общей сложности 288 матчей, забил 72 мяча, был капитаном команды и получил прозвище «Царь».
Un jugador de ?.— LaLiga (@LaLiga) July 27, 2020
??? Aleksandr Mostov?i, el 'ZAR' del @RCCelta.#LaLigaSantander#LaLigaHistory pic.twitter.com/gTJlbXxHF1
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