«Царь». Ла лига оценила гол Смолова «Реалу»
16 февраля 2020, 23:40
Официальный Twitter чемпионата Испании отреагировал на гол российского форварда «Сельты» Федора Смолова в матче 24-го тура ла лиги против «Реала». 30-летний футболист отличился на 7-й минуте встречи после передачи от Яго Аспаса.
«Принц» и «Царь», — написано в Twitter ла лиги под фотографией с празднованием Смолова после забитого гола.
Ранее прозвище «Царь» получил бывший форвард «Сельты» Александр Мостовой.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Сельта».
El 'Pr?ncipe' y el 'Zar'.— LaLiga (@LaLiga) February 16, 2020
??? @aspas10 y @smolovfedor90, ?vaya pareja para el @RCCelta!#RealMadridCelta pic.twitter.com/aPLYZ4Mvby
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