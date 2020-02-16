«Царь». Ла лига оценила гол Смолова «Реалу»

Официальный Twitter чемпионата Испании отреагировал на гол российского форварда «Сельты» Федора Смолова в матче 24-го тура ла лиги против «Реала». 30-летний футболист отличился на 7-й минуте встречи после передачи от Яго Аспаса.

«Принц» и «Царь», — написано в Twitter ла лиги под фотографией с празднованием Смолова после забитого гола.

Ранее прозвище «Царь» получил бывший форвард «Сельты» Александр Мостовой.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Сельта».