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«Царь». Ла лига оценила гол Смолова «Реалу»

16 февраля 2020, 23:40
16 февраля. Мадрид. Федор Смолов и Яго Аспас. Фото Пресс-служба ла лиги
16 февраля. Мадрид. Федор Смолов и Яго Аспас. Фото Пресс-служба ла лиги
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Официальный Twitter чемпионата Испании отреагировал на гол российского форварда «Сельты» Федора Смолова в матче 24-го тура ла лиги против «Реала». 30-летний футболист отличился на 7-й минуте встречи после передачи от Яго Аспаса.

«Принц» и «Царь», — написано в Twitter ла лиги под фотографией с празднованием Смолова после забитого гола.

Ранее прозвище «Царь» получил бывший форвард «Сельты» Александр Мостовой.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Сельта».

Реал — Сельта

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