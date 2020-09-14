Cadena Cope: Азар пропустит стартовый матч «Реала» в ла лиге из-за травмы

Форвард «Реала» Эден Азар не сыграет в стартовом матче команды в чемпионате Испании, сообщает Cadena Cope. Соперником мадридцев будет «Реал Сосьедад».

По данным источника, бельгиец проделывает специальную работу, предназначенную для восстановления после травмы лодыжки. Он не отправится с командой в Сан-Себастьян.

Матч «Реал Сосьедад» — «Реал» состоится 20 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени. Это игра второго тура ла лиги. Матч первого тура с участием «Реала» был перенесен.