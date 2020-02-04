Бывший защитник «Зенита» перенес операцию на крестообразной связке колена

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай в понедельник успешно перенес операцию на передней крестообразной связке правого колена, информирует пресс-служба «летучих мышей». 33-летний аргентинец вернется в расположение своей команды в ближайшие несколько дней.

В ближайшее время Гарай начнет восстанавливаться в течение нескольких месяцев после операции.

Бывший игрок «Зенита» травмировался в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0). Защитник еще до перерыва вынужден был попросить замену.

Гарай в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах. Клуб уже в срочном порядке ищет игрока в центр обороны.