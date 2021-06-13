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Бывший защитник «Зенита» Гарай может стать футболистом «Хетафе»

13:20
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Эсекиэль Гарай может стать футболистом «Хетафе», сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб ведет переговоры с 34-летним аргентинцем. Сообщается, что футболисту предлакают контракт на 2 года.

C 2014 по 2016 год Гарай выступал за «Зенит». Последним клубом футболиста была «Валенсия», игрок покинул команду летом 2020 года и с тех пор находится в статусе свободного агента.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/06/13/primera/1623566916_788414.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=OQ%3D%3D&m4=bm9ybWFs&m5=MjQ%3D?omnil=vtop-home

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Иван Торопцев все материалы автора
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