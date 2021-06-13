Бывший защитник «Зенита» Гарай может стать футболистом «Хетафе»

Эсекиэль Гарай может стать футболистом «Хетафе», сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб ведет переговоры с 34-летним аргентинцем. Сообщается, что футболисту предлакают контракт на 2 года.

C 2014 по 2016 год Гарай выступал за «Зенит». Последним клубом футболиста была «Валенсия», игрок покинул команду летом 2020 года и с тех пор находится в статусе свободного агента.