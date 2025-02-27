Экс-защитник «Реала» Дорадо умер в возрасте 48 лет

Бывший защитник «Реала» Хавьер Дорадо умер в возрасте 48 лет, сообщает пресс-служба хихонского «Спортинга».

По информации Cadena SER, экс-футболист скончался после продолжительной борьбы с раком.

Дорадо является воспитанником «Реала», в составе которого провел 8 матчей. Вместе с мадридским клубом он становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-1999/20.

Также Дорадо играл за «Райо Вальекано», «Спортинг» из Хихона и «Мальорку». Он завершил карьеру в 2012 году.