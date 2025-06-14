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Пике хочет, чтобы «Золотой мяч» выиграл Ямаль

Алина Савинова

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч».

«Я играл и с Усманом Дембеле, и с Ламином Ямалем. Я их очень сильно люблю. Усман был мне как брат. Ламин тоже. Он очень и очень талантлив, особенный. Я бы выбрал Ламина, потому что сейчас он в «Барселоне», а также он участвует в Kings League. Но если выиграет Усман, я буду рад за него», — приводит Marca слова Пике.

В минувшем сезоне 17-летний Ямаль провел 55 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив 18 мячей и сделав 25 результативных передач. На счету 28-летнего Дембеле 33 гола и 15 результативных передач в 49 играх за «ПСЖ».

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Жерар Пике
Ламин Ямаль
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 9 0 0 39-9 27
2
 Атлетико 9 7 1 1 19-8 22
3
 Реал 9 7 0 2 23-9 21
4
 Бетис 9 6 1 2 16-14 19
5
 Реал Сосьедад 9 5 1 3 17-17 16
6
 Севилья 9 4 2 3 14-16 14
7
 Алавес 9 3 2 4 13-10 11
8
 Сельта 9 2 5 2 10-7 11
9
 Депортиво 9 2 5 2 13-12 11
10
 Осасуна 9 3 2 4 10-18 11
11
 Атлетик 7 2 3 2 7-6 9
12
 Вильярреал 9 2 3 4 13-13 9
13
 Эспаньол 9 2 2 5 11-12 8
14
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
15
 Хетафе 8 2 2 4 4-10 8
16
 Расинг 9 2 2 5 13-25 8
17
 Леванте 8 1 4 3 12-16 7
18
 Эльче 9 1 4 4 11-17 7
19
 Валенсия 9 1 3 5 6-15 6
20
 Малага 9 0 4 5 6-18 4
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38 тур
16.10 22:00 Депортиво – Леванте 1 : 1
17.10 15:00 Эспаньол – Атлетико 0 : 1
17.10 17:15 Вильярреал – Эльче 0 : 0
17.10 19:30 Бетис – Барселона 2 : 5
17.10 22:00 Валенсия – Атлетик 0 : 0
18.10 15:00 Осасуна – Расинг 2 : 0
18.10 17:15 Сельта – Алавес 2 : 1
18.10 19:30 Малага – Реал Сосьедад 2 : 5
18.10 22:00 Реал – Севилья 4 : 1
19.10 22:00 Хетафе – Р. Вальекано - : -
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ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 9
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 6 1 3
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 7 1 2
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