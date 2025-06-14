Пике хочет, чтобы «Золотой мяч» выиграл Ямаль

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч».

«Я играл и с Усманом Дембеле, и с Ламином Ямалем. Я их очень сильно люблю. Усман был мне как брат. Ламин тоже. Он очень и очень талантлив, особенный. Я бы выбрал Ламина, потому что сейчас он в «Барселоне», а также он участвует в Kings League. Но если выиграет Усман, я буду рад за него», — приводит Marca слова Пике.

В минувшем сезоне 17-летний Ямаль провел 55 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив 18 мячей и сделав 25 результативных передач. На счету 28-летнего Дембеле 33 гола и 15 результативных передач в 49 играх за «ПСЖ».