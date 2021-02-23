Бывший защитник «Барселоны» Матье раскритиковал ситуацию внутри команды

Бывший защитник «Барселоны» Жереми Матье в интервью MD 22 февраля раскритиковал ситуацию внутри команды после неудачных матчей.

«В последний год пребывания в «Барселоне» для меня наступили тяжелые времена. Казалось, что команда из-за меня уступила «Ювентусу» (0:3) в Лиге чемпионов. Со мной никто не говорил после ошибок, даже главный тренер Луис Энрике ничего не объяснял. Футболистам же нужна любовь», — заявил французский футболист.

Матье завершил профессиональную карьеру летом прошлого года. В составе каталонцев защитник провел три сезона и вместе с клубом выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.