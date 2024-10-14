Дест: «Хави не был честен со мной в «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» Сержиньо Дест раскритиковал экс-главного тренера каталонцев Хави.

По мнению игрока, специалист неправильно использовал его в своих тактических построениях.

«Не скажу, что жалею о времени в «Барселоне». В конце концов, все зависело не от меня, я не получил достаточно шансов при Хави. Я чувствовал, что меня ограничивают в плане игры, я не был самим собой. Я хотел больше подключаться к атаке, потому что это моя самая сильная сторона, но тренер просил меня не подниматься выше.

Я думаю, он не был честен со мной. У нас было несколько разговоров, когда он что-то говорил мне, а я потом сомневался, так ли это на самом деле. Летом, перед отпуском, он сказал мне: «Я рассчитываю на тебя, не читай, что пишут в СМИ». А после возвращения заявил мне: «Тебе надо уйти», — приводит Sport.es слова Деста.

Дест выступал за «Барселону» с октября 2020 года. Американец провел за команду 72 матча, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. В сезоне-2022/23 футболист играл за «Милан» на правах аренды, затем он провел сезон-2023/24 на правах аренды в ПСВ. Летом 2024 года нидерландская команда подписала защитника, который стал свободным агентом.