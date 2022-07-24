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Алвес раскритиковал руководство «Барселоны» за за ситуацию с продление его контракта

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес раскритиковал руководство каталонского клуба за за ситуацию с продление его контракта.

22 июля, 39-летний бразилец подписал контракт с мексиканским клубом «Пумас».

«Есть способы и средства уважать друг друга, уважать людей, которые добились больших успехов в «Барселоне», — приводит слова Алвеса AS. — Я вечно благодарен им, но явно не за то, как они решали вопрос с продлением моего контракта. Когда я вернулся в «Барселону», я сказал, что у них никогда не будет проблем со мной. Жизнь в Барселоне — это подарок судьбы, а иметь возможность играть за «Барселону» — еще больший подарок, но они могли быть откровенны со мной и обсуждать вещи лицом к лицу. Если я остаюсь — то остаюсь, если нет — то нет. У нас был почти месяц ожидания, прежде чем мне сказали: «Эй, мы не собираемся продлевать соглашение».

В прошедшем сезоне защитник сыграл за каталонцев в 16 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи. 1 июля 2022 года он покинул клуб в статусе свободного агента.

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Динамо
Торпедо М

П1

34%

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ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

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ИТБ2 (1.5)

15%

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Обе забьют - да

19%

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Дани Алвес
Футбол
ФК Барселона
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5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
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 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
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8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
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