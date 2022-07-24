Алвес раскритиковал руководство «Барселоны» за за ситуацию с продление его контракта

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес раскритиковал руководство каталонского клуба за за ситуацию с продление его контракта.

22 июля, 39-летний бразилец подписал контракт с мексиканским клубом «Пумас».

«Есть способы и средства уважать друг друга, уважать людей, которые добились больших успехов в «Барселоне», — приводит слова Алвеса AS. — Я вечно благодарен им, но явно не за то, как они решали вопрос с продлением моего контракта. Когда я вернулся в «Барселону», я сказал, что у них никогда не будет проблем со мной. Жизнь в Барселоне — это подарок судьбы, а иметь возможность играть за «Барселону» — еще больший подарок, но они могли быть откровенны со мной и обсуждать вещи лицом к лицу. Если я остаюсь — то остаюсь, если нет — то нет. У нас был почти месяц ожидания, прежде чем мне сказали: «Эй, мы не собираемся продлевать соглашение».

В прошедшем сезоне защитник сыграл за каталонцев в 16 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи. 1 июля 2022 года он покинул клуб в статусе свободного агента.