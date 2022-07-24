Алвес раскритиковал руководство «Барселоны» за за ситуацию с продление его контракта
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес раскритиковал руководство каталонского клуба за за ситуацию с продление его контракта.
22 июля, 39-летний бразилец подписал контракт с мексиканским клубом «Пумас».
«Есть способы и средства уважать друг друга, уважать людей, которые добились больших успехов в «Барселоне», — приводит слова Алвеса AS. — Я вечно благодарен им, но явно не за то, как они решали вопрос с продлением моего контракта. Когда я вернулся в «Барселону», я сказал, что у них никогда не будет проблем со мной. Жизнь в Барселоне — это подарок судьбы, а иметь возможность играть за «Барселону» — еще больший подарок, но они могли быть откровенны со мной и обсуждать вещи лицом к лицу. Если я остаюсь — то остаюсь, если нет — то нет. У нас был почти месяц ожидания, прежде чем мне сказали: «Эй, мы не собираемся продлевать соглашение».
В прошедшем сезоне защитник сыграл за каталонцев в 16 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи. 1 июля 2022 года он покинул клуб в статусе свободного агента.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
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7
|Вильярреал
|0
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|0-0
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8
|Атлетик
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|0-0
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9
|Валенсия
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|0-0
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10
|Осасуна
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|0
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|0-0
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11
|Сельта
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
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|0-0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -