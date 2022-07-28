Кавазашвили о будущем Черышева: «Я не думаю, что он приедет в Россию»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, в каком клубе российский нападающий Денис Черышев может продолжить карьеру. Ранее бывший нападающий «Валенсии» заявлял о переговорах с другими клубами.
«Я не думаю, что он приедет в Россию. Если бы он захотел приехать к нам, он давным-давно выбрал бы этот путь. Он воспитывался в Испании. Он давно там живет, он привык. Я чувствую, что Денис своими корнями укрепился в Европе и ему не хочется оттуда уезжать. Когде он вызывался в сборную России, он с большой радостью принимал участие в тренировочных играх и чемпионате мира. Это для него был трамплином для продвижения в лучшие клубы Европы. Денис играл прилично в сборной России, но в топовых командах закрепиться не сумел. Думаю, он все же надеется, что сможет где-то пристроиться и продолжить карьеру в европейской команде. Черышев всегда успеет перейти в российский клуб», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.
Ранее Marca сообщила, что у 31-летнего россиянина нет предложений от испанских клубов. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, тренируется и поддерживает форму самостоятельно.
Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года, после чего покинул испанский клуб по окончании сезона-2021/22. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 20 матчах, в которых забил гол и сделал 2 результативных передачи.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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|0-0
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
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7
|Вильярреал
|0
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|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
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|0
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|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0-0
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10
|Осасуна
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
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|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Жирона
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|0-0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -