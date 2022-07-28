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Кавазашвили о будущем Черышева: «Я не думаю, что он приедет в Россию»

Кавазашвили считает, что Черышев не станет переходить в российские клубы
Алексей Еремин
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, в каком клубе российский нападающий Денис Черышев может продолжить карьеру. Ранее бывший нападающий «Валенсии» заявлял о переговорах с другими клубами.

«Я не думаю, что он приедет в Россию. Если бы он захотел приехать к нам, он давным-давно выбрал бы этот путь. Он воспитывался в Испании. Он давно там живет, он привык. Я чувствую, что Денис своими корнями укрепился в Европе и ему не хочется оттуда уезжать. Когде он вызывался в сборную России, он с большой радостью принимал участие в тренировочных играх и чемпионате мира. Это для него был трамплином для продвижения в лучшие клубы Европы. Денис играл прилично в сборной России, но в топовых командах закрепиться не сумел. Думаю, он все же надеется, что сможет где-то пристроиться и продолжить карьеру в европейской команде. Черышев всегда успеет перейти в российский клуб», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Ранее Marca сообщила, что у 31-летнего россиянина нет предложений от испанских клубов. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, тренируется и поддерживает форму самостоятельно.

Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года, после чего покинул испанский клуб по окончании сезона-2021/22. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 20 матчах, в которых забил гол и сделал 2 результативных передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-cheryishev-vsegda-uspeet-pereyti-v-rossiyskiy-klub-on-hochet-igrat-v-evrope
Анзор Кавазашвили
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