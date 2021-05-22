Бывший вратарь «Барселоны» Арнау умер в возрасте 46 лет

Бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау умер в возрасте 46 лет. Клуб выразил соболезнования. Причины смерти Арнау не сообщаются.

«Мы глубоко сожалеем в связи со смертью Франсеска Арнау, который присоединился к «Барселоне» еще юношей, а затем стал первым голкипером команды между 1998 и 2001 годом. В последнее время он работал спортивным директором в «Овьедо». Покойся с миром», — говорится в сообщении «Барселоны».

За первую команду Арнау провел в общей сложности 32 матча и пропустил 37 мячей. Он также выступал за «Малагу» (112 матчей).

С «Барселоной» Арнау дважды становился чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка Испании и победителем Кубка обладателей кубков.

В составе «Малаги» он выиграл Кубок Интертото.

Кроме того, у него 13 матчей за сборную Испании среди игроков не старше 21 года. Арнай является победителем молодежного чемпионата Европы.