Бывший вратарь «Барселоны» Арнау умер в возрасте 46 лет
Бывший вратарь «Барселоны» Франсеск Арнау умер в возрасте 46 лет. Клуб выразил соболезнования. Причины смерти Арнау не сообщаются.
«Мы глубоко сожалеем в связи со смертью Франсеска Арнау, который присоединился к «Барселоне» еще юношей, а затем стал первым голкипером команды между 1998 и 2001 годом. В последнее время он работал спортивным директором в «Овьедо». Покойся с миром», — говорится в сообщении «Барселоны».
За первую команду Арнау провел в общей сложности 32 матча и пропустил 37 мячей. Он также выступал за «Малагу» (112 матчей).
С «Барселоной» Арнау дважды становился чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка Испании и победителем Кубка обладателей кубков.
В составе «Малаги» он выиграл Кубок Интертото.
Кроме того, у него 13 матчей за сборную Испании среди игроков не старше 21 года. Арнай является победителем молодежного чемпионата Европы.
We deeply regret the death of Francesc Arnau (1975), who joined FC Barcelona at youth level and became a first-team goalkeeper between 1998 and 2001. He was most recently the sporting director at Real Oviedo. Rest in peace. pic.twitter.com/2eTRr6Nlci— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 22, 2021
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