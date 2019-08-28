Бывший врач сборной Колумбии назвал Хамеса Родригеса лентяем

Бывший врач сборной Колумбии Эктор Крус рассказал, что все проблемы нападающего «Реала» Хамеса Родригеса — из-за его лени.

— Хамес — игрок «Реала», и этому статусу надо соответствовать, — заявил Крус в интервью Marca. — Однако колумбиец работает не над своей игрой, а над прической и красотой. Я уже говорил, что в «Реале» у него будут проблемы, потому что он ленив и не привык тяжело работать.

Посмотрите на того же Криштиану Роналду: португалец взял недельный отпуск, после чего нанял команду из 15 помощником для подготовки к новому сезону. Хамес же покинул ЧМ-2018 из-за повреждения, после чего позволил себе надолго расслабиться.

Нынешний сезон 28-летний колумбиец начал в «Реале». Матч с «Сельтой» он провел в запасе, а с «Вальядолидом» отыграл 57 минут.