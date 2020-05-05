Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

22:10
Амадор Суарес. Фото junipersports.com.
Амадор Суарес. Фото junipersports.com.

Скончался бывший вице-президент «Реала» Амадор Суарес. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Причиной смерти стал коронавирус. Суаресу было 76 лет.

Функционер был вице-президентом клуба с 2006 по 2009 год, когда должность президента занимал Рамон Кальдерон. При нем команда дважды стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны, а баскетбольный «Реал» выиграл национальный чемионат и Кубок УЛЕБ.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир