Бывший вице-президент «Реала» умер от коронавируса

Скончался бывший вице-президент «Реала» Амадор Суарес. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Official Announcement: passing of Amador Su?rez.#RealMadrid — Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) May 5, 2020

Причиной смерти стал коронавирус. Суаресу было 76 лет.

Функционер был вице-президентом клуба с 2006 по 2009 год, когда должность президента занимал Рамон Кальдерон. При нем команда дважды стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок страны, а баскетбольный «Реал» выиграл национальный чемионат и Кубок УЛЕБ.