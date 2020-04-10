Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о финансовых махинациях в клубе

Бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Русо рассказал о финансовых махинациях в стане сине-гранатовых.

Ранее шесть членов директоров клуба подали в отставку.

— Думаю, кто-то воровал из клубной кассы, — цитирует Русо Sport.es. - Компании заплатили один миллион евро за работу, тогда как рыночная цена 100 тысяч евро. Кто это делал? Точно кто-то из руководства клуба. Не знаю, кто именно, но подозреваемые есть.

На заявление Русо отреагировала «Барселона», которая сообщила на официальном сайте, что клуб категорически отрицает любые действия, которые можно определить как коррупционные.