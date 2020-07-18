Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Валенсию»

Новым главным тренером «Валенсии» может стать Хави Грасия, утверждает Cadena Ser. По информации СМИ, в понедельник будет объявлено о подписании контракта с 50-летним испанским специалистом.

Грасия является приоритетным вариантом для «летучих мышей». За его назначение говорит опыт работы в Испании — он тренировал «Осасуну», «Малагу» и другие команды.

С 2016 по 2017-й Грасия тренировал «Рубин». Последним местом работы специалиста был «Уотфорд» (2018 — 2019 г.).

«Валенсия», где исполняющим обязанности главного тренера является Марко Воро, занимает 8-е место в турнирной таблице ла лиги с 53 очками.