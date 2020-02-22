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Бывший тренер «Цзянсу Сунин»: «Переход Бэйла был очень близок, но в последний месяц «Реал» передумал»

15:17
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Бывший главный тренер «Цзянсу Сунин» Космин Олэрою рассказал, почему сорвался трансфер форарда «Реала» Гарета Бэйла летом 2019 года.

— Переход был очень близок, — приводит слова Олэрою The National. — Клуб договорился с его агентом. Мы договорились с «Реалом», но в последний месяц они проиграли в нескольких товарищеских матчах и передумали.

Сначала они сказали, что отпустят Бэйла, но нам нужно будет платить ему зарплату. Потом они внезапно заявили, что за трансфер придется заплатить. А оплачивать и трансфер, и зарплату означало бы выбиться из бюджета, поэтому мы начали искать другого игрока.

Я знаю, что вечером все было готово на 90 процентов, а утром все изменилось. «Реал» все поменял, не мы.

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